Presepe vivente boom. Oltre 5mila persone al porto

Un serpentone di persone, dall’Arco Clementino (l’ingresso) all’Arco di Traiano (zona che ospitava la Natività), nell’attesa, composta, di accedere all’area espositiva. Traducendo il tutto nei numeri: molti più dei 5mila visitatori visti nel giorno di Santo Stefano. È stata buonissima, infatti, la seconda per il presepe vivente al porto antico di Ancona. In migliaia, anche ieri, hanno raggiunto lo scalo dorico per godere delle animazioni proposte dal gruppo di volontari di Pietralacroce all’ombra della Cattedrale di San Ciriaco. Un luogo unico, suggestivo, che ha attirato tante persone anche da fuori città. Molti hanno utilizzato la navetta, sempre piena nelle corse in andata e ritorno verso le zone dei parcheggi. Altrettanti, invece, hanno optato per la lunga passeggiata dal Corso, non lesinando una sosta dinanzi all’altro presepio: quello monumentale più grande delle Marche, con la cometa luminosa di 22 metri, in piazza della Repubblica. C’è voluto qualche minuto di pazienza, invece, prima dell’inizio delle raffigurazioni al porto. Ma al netto delle code, figuranti, mestieranti in abiti d’epoca, lavoratori di allora e centurioni hanno attirato l’attenzione e lo stupore di grandi e piccini fino all’ultima tappa del percorso, nello spazio allestito per i veri protagonisti di una storia di religione e fede, lunga oltre 2mila anni: Gesù, Maria e Giuseppe.

L’ultima domenica del 2024, in generale, ha fatto registrare un pienone in centro per gli acquisiti o, semplicemente, per un giro in un’Ancona apparsa viva e ormai pronta a festeggiare il Capodanno. Come noto diversi anconetani, ma non solo, hanno deciso di trascorrere la serata in città, tra locali e ristoranti, per poi dirigersi in piazza Pertini per il concertone "internazionale" con Natalie Imbruglia e il dj-set Cristian Marchi.