Il Pd contro Paolorossi:: "Solidarietà ai cittadini"

E’ diventato un caso politico il discorso del sindaco Paolorossi per il 25 aprile. "Alle inaccettabili strumentalizzazioni operate dal primo cittadino nel corso suo intervento, i filottranesi hanno risposto, non esitando a manifestare il proprio dissenso e disappunto, chiedendo al sindaco semplicemente rispetto. Un rispetto venuto meno già a partire dall’accelerazione impressa al corteo come detto, ma mancanza di rispetto ulteriormente confermata dall’intervento strumentale del Sindaco", commenta il Pd di Filottrano. La tensione è esplosa durante il discorso quando ha detto: "C’è una certa sinistra che ha tentato di trasformare questa giornata in un tribunale ideologico". Il Pd aggiunge: "Esprimiamo totale solidarietà ai cittadini che oggi sono stati brutalmente offesi dal sindaco, un comportamento, ribadiamo, inaccettabile sotto tutti i punti di vista e ancor più grave alla luce dell’importante ricorrenza odierna. Ringraziamo le forze dell’ordine presenti per aver comunque garantito l’espressione del dissenso dei presenti applicando così la Costituzione, anche riguardo i toni e i modi minacciosi assunti a un certo punto dal sindaco. A poco servirà la macchina della propaganda già attivata dal primo cittadino e dal suo team per raccontare una mattinata diversa da come si è effettivamente svolta".