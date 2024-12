Prevenire l’emergenza. Stabilimenti a rischio d’incidente rilevante

Interesse e partecipazione, venerdì, per il convegno ‘Prevenire l’emergenza, gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante’ che la Direzione regionale dei vigili del fuoco delle Marche ha fortemente voluto dispensando un notevole sforzo organizzativo. Tutto questo a significare che il lavoro dei vigili del fuoco non è solo di soccorso, ma anche e soprattutto di prevenzione, teso ad abbassare il rischio che eventi calamitosi accadano. Una partecipazione, si diceva, anche oltre le aspettative, ma che trova il suo perché nell’importanza degli argomenti trattati ed inerenti le responsabilità e gli obblighi previsti dal decreto legislativo 105/2015. Una platea, quella dell’aula magna del polo didattico nazionale dei vigili del fuoco, con sede a Senigallia, che ha visto la partecipazione oltre che delle autorità marchigiane, anche di tutti i gestori dei siti con attività a rischio di incidente rilevante, particolarmente interessati da quanto esposto dai relatori che si sono alternati nel corso dell’evento. "Azzerare il rischio di incidenti – ha sottolineato il direttore regionale Cristina D’Angelo nel suo intervento – non è cosa fattibile, ma il livello di sicurezza raggiunto negli stabilimenti presenti nelle cinque province può essere considerato soddisfacente". Questo grazie ai controlli effettuati da tutti gli enti preposti alla valutazione ed alla verifica del rispetto dei dettami di legge, ma anche all’impegno di chi gestisce stabilimenti a rischio che guarda sempre con maggiore attenzione alla sicurezza degli operatori e dei cittadini. Tra gli interventi dei relatori particolarmente apprezzato quello, in teleconferenza, del dirigente generale della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, Eros Mannino, che a partire dalla giornata odierna assumerà la funzione di capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.