Pronta a tornare l’app per prenotare la spiaggia

SIROLO

Ci si prepara ad accogliere i primi turisti in arrivo già per Pasqua. I lavori di manutenzione delle strade di accesso al mare e delle spiagge sono stati anticipati, alcuni sentieri sono franati per il maltempo, e quindi occorre un pronto ripristino. Sul fronte della sicurezza poi si sta ultimando l’installazione delle ultime telecamere di lettura delle targhe: 30 telecamere intelligenti per un costo complessivo di 135mila euro. "Anticipiamo la preparazione delle spiagge con la manutenzione dei bagni pubblici e dei servizi così da andare incontro ai bar e ai ristoranti che apriranno per Pasqua, così come la manutenzione delle vie per scendere al mare e delle discese via bosco", conferma il sindaco Filippo Moschella. Sembra poi che per questa estate per andare al mare sarà necessario prenotare gratuitamente con l’app il posto in spiaggia: "Aldilà del distanziamento imposto in epoca covid, le nostre spiagge non possono accogliere tutti e per questo continueremo con ogni probabilità a far utilizzare l’applicazione per prenotare il proprio posto". Domenica è in programma l’iniziativa "Puliamo il parco" per sistemare una porzione di monte dall’incuria. Il ritrovo è previsto alle 8.30 al parcheggio del Conero vetta. Sempre domenica si parte con le iniziative per la primavera: in piazza Vittorio ci saranno le bancarelle che in estate, il cui calendario di eventi è in corso di ultimazione, si sposteranno al Parco della Repubblica.