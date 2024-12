Quattro ristoranti: Alessandro Borghese esplora la Città Gourmet di Senigallia

Il 19 gennaio alle 21,15 su Sky 1 va in onda la puntata di ‘Quattro ristoranti’ registrata in città ad aprile 2024. Alessandro Borghese, attraverso i social, aveva condiviso le sue giornate sulla spiaggia di velluto con i suoi due milioni di followers: dalla porchetta di Gilberto mangiata guardando il Foro Annonario, alla pizza di Mancinelli, ‘meriterebbe un premio’ – parola di chef Borghese.

Il nome del vincitore era già stato spoilerato sui social, che saranno infiammati di commenti dopo la puntata. "Ahia ahia, stamo a Senigaja", il tormentone che ha accompagnato le giornate di Borghese sulla spiaggia di velluto e poi "Senigaja, Senigaja, chi ce viene nun se sbaja".

Chissà se i ristoratori in gara avranno commesso qualche errore? Difficile da credere in una città che vanta cinque Stelle Michelin, nove Cappelli e poi una lunga lista di riconoscimenti per quella che è ormai a tutti gli effetti una Città Gourmet.

Quella di ‘Quattro ristoranti’ non sarà l’unica grande vetrina per la città che nel nuovo anno sarà in onda anche sulle reti Mediaset con la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’. Marco Bocci, protagonista e tutto il cast torneranno sulla spiaggia di velluto da gennaio, per la registrazione della seconda serie della fiction: le riprese hanno interessato anche altre città della provincia, ma Senigallia ha stregato non solo il regista Beniamino Catena, ma anche il protagonista, che ha dichiarato di cercare una casa proprio in città.