"Questa Vigor deve darsi una svegliata"

Il mercato porta delle novità, ma i tifosi si aspettano miglioramenti in campo, in termini di prestazioni e, soprattutto, di risultati. In queste settimane si è parlato di una Vigor scarica, sfortunata, per qualcuno sovrastimata… Di certo tra la squadra grintosa e combattiva vista un mese fa e quella attuale c’è una bella differenza. La verità sta nel mezzo, perciò, come spesso accade, il cambio di rotta deve partire prima di tutto a livello mentale. La partita contro la Civitanovese sarà un crocevia importante, intanto il ds Moroni regala ad Aldo Clementi un terzino, all’occorrenza centrocampista. Si tratta di Serigne Fallou Diop: come anticipato l’ex Alcione Milano è diventato un nuovo giocatore della Vigor e Moroni si augura che possa aiutare a cambiare registro. "Ciò che non tollero, e che in tutta onestà non mi spiego, è l’approccio molle ed inconsistente che ormai accompagna ogni inizio gara della Vigor. Eccezion fatta per la partita di Isernia, abbiamo sempre subito l’iniziativa dei nostri avversari: a Fermo avremmo potuto subire due gol nel primo quarto d’ora e contro Sora e Teramo sappiamo tutti com’è finita – dice il ds rossoblu -. Dobbiamo capire in fretta che non possiamo regalare minuti preziosi ai nostri avversari, non possiamo sempre attendere uno schiaffo per svegliarci, mi auguro che i ragazzi si rendano conto in fretta che in un campionato così difficile non c’è nulla di scontato". Alla Vigor serve anche una punta: il club si muoverà in questa direzione, nel frattempo però predica calma. "Non dobbiamo avere fretta, cosa ancor peggiore sarebbe perdere la testa – rimarca Moroni -. Inseguire gli umori del momento o le chiacchiere che si susseguono sarebbe deleterio. Ci serviva un terzino ed è arrivato Diop. Il prossimo passo sarà la punta per dare fiato a Denis Pesaresi, ma non alimentiamo voci sconsiderate. Non abbiamo perso 2 gare di fila perché siamo senza attaccanti, Pesaresi è un centravanti di ruolo se non sbaglio…Se ci sono stati dei problemi, il mister li avrà di sicuro presi in considerazione, ma il contesto va sempre analizzato con criterio". Chi invece ha già salutato città e compagni è Alla che ha chiesto la risoluzione del contratto per motivi di lavoro. Per ora non verrà sostituito visto che sarà Gabbianelli a ricoprire il ruolo di centrocampista, lasciando definitivamente spazio a Kone in attacco.

Nicolò Scocchera