"Questo quartiere non viene pulito"

Maria Paola Amoruso è la titolare del ristorante Sot’aj Archi e punta il dito anche lei sulla sporcizia del quartiere: "E’ sporco, non viene pulito, gli addetti di AnconAmbiente quando passano poi bisogna vedere come puliscono, ogni tanto mi accorgo che sono passati perché entra l’acqua nel locale, non ci stanno attenti, così mi rovinano il legno. La sporcizia è il primo problema degli Archi. E poi i parcheggi: sono qui da 34 anni e ancora non mi danno un parcheggio, prendiamo un sacco di multe, sia io sia il personale. Anche perché il parcheggio degli Archi è sempre pieno, non ci sono posti disponibili, e questo è un enorme disagio per chi lavora qui. Un bel casino, insomma. Comunque gli Archi negli ultimi tempi attirano di più, ci sono nuove aperture, c’è un positivo rinnovamento".