"Qui ci sono location straordinarie per il cinema"

"Questo film segna il mio ritorno al cinema e rappresenta la mia prima volta nelle Marche dove ho scoperto location straordinarie: mare, montagna, opere d’arte e ville meravigliose. Abbiamo trovato una calorosa accoglienza gireremo qui altre due settimane. A Jesi spetta l’anteprima nazionale del film. Sarebbe bello".

A parlare, accanto al sindaco Lorenzo Fiordelmondo e all’assessore Alessandro Tesei, è Manuela Arcuri, attrice che non ha bisogno di presentazioni. "Questo è il mio terzo film con Giancarlo Giannini – aggiunge - lavorare accanto a lui è sempre emozionante. Lui è un pilastro del cinema. Trasmette emozioni con un semplice sguardo". Ieri pomeriggio Manuela Arcuri, William Levy, tra i dieci attori più apprezzati e pagati al mondo e tutto il cast del film "Tradita" di Gabriele Altobelli hanno girato a palazzo Carotti Honorati, le scene del film "Tradita" girato anche ad Ancona, Senigallia, San Marcello, Filottrano e Monte Roberto.

"La proposta di girare in questi luoghi – spiega il regista Gabriele Altobelli è venuta da me. Quando sono passato a Casenuove di Osimo, luogo natale di mia mamma, ho capito che ’Tradita’ doveva essere girata qui" Con loro Angela Molino e Fernando Lindez, già considerato il ‘nuovo Banderas’. "Tradita" è una nuova produzione della Mattia’s Film e ha individuato Jesi come uno dei Comuni principali in cui girare numerose scene. La produzione si avvale dei benefici offerti dal "Protocollo sul Cineturismo" per l’uso gratuito dei beni comunali sottoscritto dal Comune di Jesi quelli della Vallesina e altri enti "al fine di promuovere produzioni televisive e cinematografiche nel territorio con benefici diretti e anche legati a nuove forme turistiche" spiega il sindaco Fiordelmondo. Le riprese proseguiranno fino al 28 settembre.

"Siamo per la prima volta nelle Marche – aggiunge il produttore Alberto Tarallo – ed è una scoperta meravigliosa, Il Conero non ha nulla di invidiare alla Sardegna ed è inedito. A Filottrano e Monte Roberto abbiamo conosciuto ville splendide per non parlare delle persone in primis l’assessore Tesei che è quotidianamente al nostro fianco. Un’accoglienza strepitosa in questa città che avevo già conosciuto nella mia collaborazione alla mostra su Virna Lisi".

"Ci sono in campo importanti investimenti per il cinema nelle Marche. Parliamo di qualcosa come 11 milioni di euro dalla Regione Marche" commenta Andrea Agostini della Marche film commission. "Tradita" sarà "entro il 2025 in duecento sale cinematografiche".

Sara Ferreri