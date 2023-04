Raoul Bova il "magnifico" La fiction arriva al Passetto l’attore acclamato dalla folla si concede anche per i selfie

di Marina Verdenelli

Il cellulare in mano, insieme ad un foglio bianco, forse il copione per ripassare le ultime battute, golfino azzurro come il colore dei suoi occhi e una folla di fan in visibilio. "Eccolo, eccolo, è lui, sì è lui, Raoul qua, guarda qua, bello, bello, quanto sei bello". Alle 17.30 di ieri Raoul Bova si è materializzato al Passetto di Ancona per girare alcune scene della fiction "I magnifici cinque", che andrà in onda su Canale 5, che lo vedono come protagonista nei panni di un istruttore di atletica per disabili.

Come anticipato dal Carlino la troupe è arrivata al mattino, posizionandosi al parcheggio davanti al Monumento ai Caduti con i tir e i camper dello staff e delle attrezzature necessarie per girare le scene. Proprio da uno dei camper è sceso l’attore romano, regalando già i primi sorrisi alle donne e alle ragazze che lo aspettavano dalla mattina. Bova è entrato poi in un altro camper e la folla si è spostata tutta attorno a quello per cercare di fotografarlo e salutarlo. Una attesa premiata perché dopo pochi minuti l’attore è di nuovo uscito salutando con la mano e intrattenendosi pochi secondi per regalare altri sorrisi. Scortato dalla sicurezza dell’organizzazione si è diretto a salire a bordo di un’automobile grigia, lì altri fan vicino e altre foto, che lo ha portato dentro la pineta del Passetto, fino agli ascensori che lo dovevano condurre direttamente in spiaggia, sul set allestito davanti alle grotte. E’ stato un altro bagno di folla per lui. Madre con figlie al seguito, qualcuno si è portato anche il cane, altre il fidanzato e il marito. "Raoul, Raoul, un selfie per favore facciamoci un selfie" gridava la folla con lo staff che cercava di proteggerlo urlando "non toccate l’attore, non lo toccate per favore". Bova si è fermato più volte, ha fatto diverse foto con chi glielo ha chiesto, bisbigliando "piano, piano, con calma, eccomi, grazie, grazie".

Un anziano gli ha stretto la mano e gli ha detto "benvenuto al Passetto". Poi è sparito negli ascensori per girare le scene in spiaggia. Due ore prima la troupe ha fatto altre riprese, con due degli attori che saranno nel cast della fiction. Per girare è stato scelto il molo che si trova di fianco allo stabilimento "Il Valentino". I due attori, giovanissimi, sono Rachele Luschi, 24 anni, livornese, che ha fatto già una parte anche nel video clip "Niente" del cantante Ultimo e Enea Mario Barozzi, 23 anni, che ha alle spalle cortometraggi, cinema e film con registi del calibro di Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino. Poco dopo le 15 il primo ciak con i cameraman, addetti al suono, costumista, tecnici, tutti posizionati per la prima scena girata. Rachele è arrivata al molo dove era seduto l’attore Enea, pensieroso e guardante il mare. I due hanno parlato poi lei ha dato a lui un foglio e se ne è andato. La scena è stata girata più volte, da angolature diverse, con tanto di "azione, stop, bravi tutti" tipico dell’inizio e delle fine riprese. In volo anche un grosso drone, pilotato da un esperto, che ha effettuato le riprese dall’alto, sempre della stessa scena. Un gabbiano incuriosito si è avvicinato più volte al drone facendo temere allo staff che potesse anche abbatterlo. Oggi si gira a Portonovo.