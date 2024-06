Rds, esplode la festa sulla Spiaggia di velluto

Rds, sulla spiaggia di velluto è esplosa la festa. Anche quest’anno il tour dell’emittente radiofonica è partito da Senigallia dove ieri a salire sul palco allestito alle spalle della Filanda sono stati i Boomdabash, Eiffel65, Cara e Il Tre: gli artisti nel primo pomeriggio hanno effettuato il suondceck in una piazza deserta che ha iniziato a riempirsi dopo le 18, quando sono stati aperti gli accessi ed è partita la corsa per accaparrarsi un posto in prima fila. Ad aprire il pomeriggio in musica sono stati gli artisti del concorso ‘Galbanino’ presentati da Samara Tramontana, a cui sono subentrati gli speaker radiofonici Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti & Baz.

Il villaggio del tour è esteso sulla piazza, ma anche lungo via Portici Ercolani dov’è possibile scattarsi selfie nelle aree coreografiche organizzate dagli sponsor, ma anche partecipare a giochi divertenti. Una festa nella festa per due giorni di grande musica: ieri i primi fans si sono messi in fila poco dopo le 16 e hanno atteso l’apertura degli accessi per vedere da vicino i loro beniamini e magari riuscire a strappare un selfie. Il backstage è stato allestito all’interno dell’Auditorium San Rocco, mentre un’area ospitalità per gli ospiti è presente sul retro del palco.

Presente anche un’area gold per i fortunati che sono riusciti a vincere un ingresso partecipando ai concorsi proposti da Rds e gli ospiti accolti tra gli applausi al loro arrivo da via Testaferrata, mentre a garantire la sicurezza, gli accessi aperti nel perimetro della piazza dove si sono messi in fila anche molte persone che non sono riuscite a registrarsi. In 5mila ieri sera e ad altrettante persone, sempre dietro prenotazione, sarà consentito l’accesso questa sera, quando sullo stesso palco si esibiranno Baby K, Cioffi, Fred De Palma, Emma e Rhove.

Chiusa al traffico via Portici Ercolani e accesso consentito solo in parte in via Pisacane. Preso d’assalto il parcheggio antistante lo stadio Bianchelli, il più vicino alla piazza, ma in molti hanno optato anche per lasciare le auto sul lungomare Mameli ed usufruire del sottopasso ciclopedonale per raggiungere via Carducci e da lì l’area del concerto. Code già dal pomeriggio sulla statale e viale Leopardi, a tratti anche lungo lo stradone Misa. E quella di oggi si annuncia un’altra giornata da bollino rosso per la spiaggia di velluto che proprio con l’Rds Summer Festival ha aperto la stagione dei concerti e dei grandi eventi.