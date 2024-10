Riapertura di Pediatria:. Bordignon la responsabile

La riapertura del reparto di pediatria è già avviata. "Proprio in questi giorni sta vedendo l’ingresso in servizio di 3 unità (medici, ndr): una arrivata ad ottobre, l’altra in arrivo dal 1 novembre". Lo riferiscono dall’Ast Ancona. "Da settembre scorso la dottoressa Linda Bordignon, pediatra neonatologa, proveniente dall’Università di Padova, nelle Marche dal 2012 e a Fabriano da febbraio 2024, è ufficialmente la nuova responsabile della Pediatria. L’arrivo a Fabriano della dottoressa, medico con grande preparazione ed esperienza, insieme al riadeguamento funzionale degli spazi del reparto ed al potenziamento che si sta facendo dell’organico". "Fattori che stanno permettendo di tornare ad essere attrattivi, ponendo dunque le basi con tutti i presupposti per riavere una pediatria a 360 gradi". Di qui "l’apertura dell’ambulatorio pediatrico e tutta una serie di attività e consulenze ed in questo frangente sono stati portati al "Profili" tutti gli ambulatori specialistici pediatrici: allergologici, endocrinologici, cardiologici con visita cardiologica, ecocolordopplergrafia cardiaca e anche il monitoraggio e presa in carico degli angiomi che necessitano di terapia".