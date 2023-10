"Ripulito tutto, un po’ di decoro a Rocca Mare"

"Sono venuti e hanno pulito e svuotato i cestini per due giorni consecutivi. Vediamo quanto durerà. Finalmente un po’ di decoro e dignità anche per i residenti". Evidentemente le segnalazioni dei cittadini di Rocca Mare, tramite il Carlino, hanno sortito gli effetti sperati. Nelle ultime ore sono stati effettuati interventi straordinari di pulizia per rimuovere i grossi cumoli di rifiuti che riempivano le strade. Da non dimenticare, infatti, che nel quartiere è attivo il porta a porta di raccolta degli scarti, assicurato da Marche Multiservizi per indifferenziata, carta e plastica, mentre gli altri bidoni, umido e vetro, sono "pubblici".

Ed è lì che gli operai hanno trovato anche un grosso frigorifero e, sempre vicino ai cassonetti, perfino delle sacche sospette con scarti vegetali. Segnale che qualcuno arriverebbe anche da fuori per abbandonare rifiuti. Le persone che risiedono a Rocca Mare, in totale 130, martedì avevano chiesto più attenzione alle Istituzioni, utilizzando parole forti: "Non si abusi della pazienza di noi residenti. Stiamo per finirla, perché non vediamo i fatti. Non vogliamo certo la luna, ma lo stesso identico trattamento che è riservato a chi vive in centro a Falconara piuttosto che in altre aree della città", aveva detto uno dei rappresentanti del comitato spontaneo di Rocca Mare.

Non è chiaro se "l’ordine" di bonificare la zona sia partito direttamente dal Castello, ma per certo i messaggi lanciati dai cittadini hanno fatto centro. L’amministrazione, tuttavia, chiarisce di non aver affatto dimenticato Rocca Mare, come invece sostenuto da chi vi abita.

I nodi da sciogliere restano ancora molti. Dalle manutenzioni del verde agli asfalti, ad esempio. Andando per ordine. È eloquente il cartello d’ingresso del rione falconarese letteralmente sepolto dalla vegetazione. O ancora le pensiline dell’autobus, lungo la Flaminia, poco visibili perché nascoste e dunque insicure. Anche lo stato della strada principale di Rocca Mare suscita indignazione nei cittadini, tra crateri nella carreggiata e marciapiedi dissestati. E pensare che, il quartiere, soprattutto d’estate si popola di tante persone che hanno la casa per trascorrere le vacanze estive. "Finita la bella stagione – la voce del cittadino sul nostro giornale -, il nostro rione viene dimenticato da tutti. Compresa la Pro Loco Pionieri, che vorremmo invece si interessasse anche dei veri problemi del quartiere e non soltanto delle feste".

Anche dagli infaticabili volontari della Pro loco Pionieri, che si spendono e fanno tanto per Rocca Mare, non è arrivata una replica ufficiale. Ma intanto, almeno sul fronte rifiuti, il primo risultato dei cittadini è stato ottenuto. Quanto durerà, però?

Giacomo Giampieri