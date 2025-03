Rogo per il corto circuito di un elettrodomestico: famiglia evacuata

E’ andato a fuoco un appartamento ieri mattina in via Matteotti a Castelfidardo, in centro. Sul posto sono arrivate subito la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento osimano e le pattuglie della polizia locale. Evacuata la famiglia, composta da padre e due figli, che abitano l’appartamento della palazzina interessato dal fumo. La loro casa è stata dichiarata inagibile. Indagini sulle cause sono in corso ma pare proprio che il rogo, di natura accidentale, sia stato originato dal corto circuito di un elettrodomestico. Tanto lo spavento ma fortunatamente non c’è stato bisogno dell’intervento del 118.

I tre e i residenti della palazzina non hanno inalato il fumo, il cui forte odore acre si percepiva nell’aria fino al centro storico della città della fisarmonica. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento osimano ha fortunatamente scongiurato un aggravamento della situazione dopo il rogo nella palazzina.