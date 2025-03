Sabbatini secondo

Secondo posto per Marco Sabbatini (Castelfidardo) alla Bocciofila Porto Potenza Picena, nella sesta edizione della Coppa del Presidente, gara nazionale riservata a individualisti di categoria A, il meglio del panorama delle bocce nazionali. La Coppa del presidente, diretta da Silvio Giustozzi, ha visto l’iscrizione di 49 individualisti di categoria A. Successo di Franco Sampaolo (Morrovalle) che in finale ha la meglio con il punteggio di 12-6 su Marco Sabbatini (Castelfidardo). Quarto Lucio Zeni (Ancona 2000), battuto in semifinale 12-3 da Sabbatini. Sul terzo gradino del podio invece Francesco Tosoni (Fontespina) che in semifinale cede 12-7 a Sampaolo.

SERRA DE’ CONTI. Brescini-Mancini in trionfo a Sant’Elpidio a Mare. La coppia di Serra De’ Conti si aggiudica la terza edizione del Trofeo Ilario Mercuri, dedicata alle formazioni di coppia di tutte le altre categorie (BCD). Ben 156 le formazioni iscritte. Andrea Brescini-Dario Mancini (Serra De’ Conti) in finale superano con il punteggio di 12-8 su Marco Iena-Paolo Montelpare (San Michele). Terzo posto per gli abruzzesi Domenico De Iuliis-Alessandro Bonanni (Virtus L’Aquila), sconfitti in semifinale 12-4 da Brescini-Mancini. Quarti i padroni di casa Fabio Diamanti-Gaetano Romanella (Elpidiense), battuti in semifinale 12-1 da Iena-Montelpare.