Scatta la campgna contro il "Cpr"

Un primo incontro, nella serata di giovedì, al teatrino San Cosma di Ancona. Un’assemblea generale, già programmata, per domenica 10 novembre, alle 10.30, nella sede dell’Ambasciata dei diritti delle Marche, sempre nel capoluogo dorico. Nei giorni in cui volge al termine il G7 Salute, è scattata ufficialmente nella nostra regione una campagna "No Cpr", annunciata sui social da Glomeda e ripresa da tante altre associazioni che si occupano di diritti. Queste, infatti, si oppongono alla predisposizione di un Centro permanente per i rimpatri dei migranti irregolari. E allora, in occasione di un appuntamento in cui si sono mostrare contrarie rispetto al Ddl 1160 e in previsione delle mobilitazioni contro la legge Piantedosi, Nordio e Crosetto, hanno voluto chiarire la loro posizione di palese opposizione ad un Cpr. A Falconara, come noto, sono partiti dei lavori per le indagini geofisiche nelle ex Caserme tra l’omologa strada e via Fiume. Lavori dei quali, tuttavia, non sarebbero stati informati né la Regione, né il Comune. Al termine del G7, il governatore Francesco Acquaroli dovrebbe chiedere informazioni al Ministero degli Interni.