In trappola nel sottopasso allagato

Andava al lavoro quando è rimasto con l’auto nel sottopasso di via Macerata, a Vallemiano, pieno d’acqua. E’ successo la notte scorsa ad un automobilista sorpreso dall’ondata di maltempo che ha portato ad un violento acquazzone. La forte pioggia caduta ha fatto allagare il sottopasso, predisposto in casi di bombe d’acqua, dove non sono entrate in funzione le pompe per aspirare l’acqua in eccesso. Nemmeno il semaforo sarebbe stato rosso. Il conducente del veicolo ci è finito dentro. Erano le 4. Uscito da solo dall’abitacolo dell’auto, prima che l’acqua salisse di livello, l’uomo ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tutte le attrezzature specifiche per gli ambienti acquatici. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo trascinandolo con l’aiuto di alcuni cavi fuori dall’acqua. Il livello aveva quasi superato i finestrini. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero e per impedire ad altri automobilisti di finire in acqua. I vigili del fioco hanno avvisato l’ufficio tecnico del Comune. L’automobilista soccorso non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per le cure mediche perché non ha riportato ferite e stava bene.

m.v.