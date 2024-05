Scongiurarono una lite recuperando la refurtiva. I vigili Ferrucci e Carelli premiati a Fermo

Scongiurarono una lite in pieno centro, recuperando la refurtiva sottratta ad un commerciante: il sostituto commissario Alessandro Ferrucci e l’agente Matteo Carelli premiati, giovedì a Fermo, con l’encomio in occasione della Giornata regionale della Polizia locale. I due operatori, nell’ottobre scorso, dopo aver sedato un’animata discussione in città, erano riusciti a rintracciare un tunisino richiedente protezione che, poco prima, aveva rubato un paio di scarpe ad un esercente di origini cinese. La merce era stata recuperata e restituita. "Gli agenti di Polizia locale sono garanti della legalità nel territorio – ha detto ieri il sindaco Stefania Signorini, complimentandosi con l’intero Corpo guidato dal comandante Luciano Loccioni – un ruolo fondamentale per assicurare la convivenza civile, che il sostituto commissario Alessandro Ferrucci e l’agente Matteo Carelli hanno svolto appieno. A entrambi vanno complimenti e riconoscenza". Ad accompagnare Ferrucci e Carelli a Fermo, ieri, oltre a Loccioni c’era anche l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia. "Ho voluto accompagnare personalmente il commissario Ferrucci e l’agente Carelli in piazza del Popolo a Fermo, complimentandomi con loro per il riconoscimento ottenuto – l’intervento di Baia –. Un grazie al loro operato, professionale, va da parte mia come assessore e come cittadino". L’amministrazione ha applaudito anche gli alunni della scuola Mercantini, i cui lavori sono stati premiati nel concorso artistico ‘L’agente di Polizia locale che vorrei accanto’.