Scoperto un laboratorio della droga. Cocaina, arrestata una 40enne

Un laboratorio della droga è stato sgominato dagli agenti del Commissariato di Senigallia, coordinati dal vice questore Mabj Bosco, che hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina e 5 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Una 40enne è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è frutto di un’attività investigativa mirata e costante, condotta dagli agenti nell’ambito del contrasto al traffico di droga sul territorio. La donna, che viveva in un’abitazione isolata era già da tempo sotto osservazione per i suoi frequenti contatti con consumatori locali. L’abitazione, secondo quanto accertato, era stata in parte trasformata in un vero e proprio laboratorio per la preparazione e la suddivisione delle dosi, poi smerciate direttamente all’interno dell’abitazione stessa. A seguito dell’udienza di convalida, la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, sta valutando l’adozione di ulteriori misure di prevenzione. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio messe in atto dalla Polizia per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e tutelare la sicurezza pubblica, soprattutto nelle aree più sensibili della provincia.