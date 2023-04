Scritte contro Rubegni Minacce sui manifesti

"Un altro brutto gesto per il Viale nei confronti dei manifesti dei candidati alle prossime elezioni comunali di maggio. La condanna sia unanime (nell’altra occasione sono stato il solo a prendere posizione). Questo clima non fa bene a nessuno. La mia vicinanza a Roberto Rubegni ... Così perde solo la democrazia. Rispetto e lealtà please".

Scrive così sulla sua pagina Facebook Gianluca Quacquarini, candidato con Francesco Rubini (quindi avversario di Rubegni alla prossima tornata elettorale). Una solidarietà che in queste ore sta arrivando da più parti al leader anconetano dei Verdi che proprio venerdì ha presentato la sua lista a piazza Salvo D’Acquisto. Qualche scienziato ha pensato bene di scrivere "Mori" su uno dei suoi manifesti che campeggiano lungo Viale della Vittoria. "Mori" (muori in dialetto anconetano), è una chiara minaccia, alla quale, comunque, non sono seguite altre cose altrettanto gravi. E’ stata inviata una segnalazione agli organi investigativi della polizia che in queste settimane prima delle elezioni stanno tenendo sotto controllo la situazione.