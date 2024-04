Scuola di Campocavallo. Variazione al fotofinish

Non sarà posata la prima pietra della scuola primaria di Campocavallo durante il secondo mandato Pugnaloni, ma nella seduta di Consiglio di stasera andrà al voto un’importante variazione di bilancio e del piano delle opere pubbliche che comprende un intervento per la struttura. A causa dell’aggiornamento dei prezzi, l’amministrazione comunale è stata costretta a integrare le somme per realizzare la scuola e il museo del Covo, sempre a Campocavallo, in via Saragat. "Al Comune è stata presentata una variazione al progetto esecutivo, aggiornando il computo metrico e quindi, per non bloccare l’iter delle opere, la giunta ha inserito altri 960mila euro per la nuova scuola con palestra a uso anche sportivo e ulteriori 350mila euro per il Museo", ha detto il sindaco Pugnaloni. Sarà una scuola da 1.800 metri quadrati con dieci aule per un doppio ciclo didattico, due aule interciclo per attività laboratoriali. Il progetto preliminare del museo invece prevede una struttura di 830 metri quadrati formata da un corpo centrale dedicato al padiglione espositivo, cui si aggiunge una parte destinata a sala conferenze e sedi di associazioni. Oltre a ospitare un museo permanente sulla storia della civiltà contadina della Valmusone, vedrà esposte le diverse opere del Covo dei Maestri di Campocavallo, chiese e santuari in scala realizzati con spighe di grano. Dopo l’approvazione del nuovo Puc poi, che ha modificato la destinazione d’uso dell’area, è stato inserito nel piano delle opere un intervento richiesto da anni dall’Asd San Biagio per realizzare i nuovi spogliatoi, considerando che quelli attuali, ormai quarantennali, sono insufficienti vista la nascita del settore giovanile di calcio nella frazione. A bilancio saranno iscritti anche 270mila euro euro ricevuti da CariVerona per realizzare l’Oasi Verde nel laghetto da pesca sportiva esondato a Campocavallo, lungo la pista ciclopedonale, da rimettere in sicurezza e valorizzare. Non solo. "Il Comune stanzia contributi a favore delle Clarisse del monastero di via Pompeiana a San Marco (50mila euro per lavori di manutenzione antisismica) e alla parrocchia di San Biagio (30mila per i lavori)". Altra delibera riguarda il trasporto urbano: l’affidamento temporaneo alla Conerobus diventerebbe definitivo per due anni, fino a scadenza della gara d’ambito, che dovrebbe indire la Regione per il 2026.