Scuola in lutto, addio alla prof Luisa Mondaini

Il mondo della scuola è in lutto per la morte della prof Luisa Mondaini, nota insegnante e storica fondatrice e presidente dell’Aneb (Associazioine nazionale educatori benemeriti) avvenuta ieri nella sua casa di via Rismondo, all’età di 91 anni. Aveva svolto l’attività educativa per tanti anni in diverse scuole di Ancona e provincia, concludendo la brillante carriera come direttrice didattica nella scuola primaria De Amicis in corso Amendola. Era assai nota e apprezzata anche perché, dopo il pensionamento, si era molto impegnata nel portare avanti l’attività dell’Aneb finalizzata allo scopo di mantenere uniti e sodali tanti docenti e direttori didattici in quiescenza dopo una vita di impegnativo e qualificato servizio, molti dei quali insigniti di medaglia d’oro al merito della Repubblica. Come presidente dell’Aneb, la prof Mondaini si era messa in luce anche per aver promosso tante valide iniziative culturali, come convegni, mostre, presentazione di libri. Così la descrisse il prof Antonio Luccarini al tempo in cui era assessore alla cultura del Comune di Ancona: "L’anima garbata, intelligente e instancabile della sezione anconitana dell’Aneb è la prof Luisa Mondaini che è riuscita a coinvolgere gli insegnanti aderenti in una partecipazione dinamica e motivata, una specie di motore attivo per la diffusione della cultura".

Il funerale si terrà domani nella chiesa del Sacro Cuore, alle ore 14,30. La salma sarà sepolta nella tomba di famiglia al cimitero di Tavernelle.