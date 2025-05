Semina il panico in centro armato di pistola

Diversi fabrianesi si sono trovati spettatori inconsapevoli di una scena da film. Un episodio che ha destato particolare preoccupazione si è verificato nei giorni scorsi nel centro di Fabriano, in pieno giorno, quando una pattuglia della Polizia locale ha intercettato un giovane armato in una zona frequentata da famiglie, studenti e passanti. Alla vista degli agenti, il giovane si è dato immediatamente alla fuga, stringendo l’arma tra le mani.

Ne è scaturito un inseguimento lungo via Don Minzoni e Piazzale Rosselli, con gli operatori della Polizia locale che hanno tentato di bloccarlo anche a piedi. Durante la fuga, l’uomo ha gettato a terra un oggetto, poi risultato essere una pistola tipo scacciacani priva del tappo rosso, ritrovata accanto a un involucro contenente una sostanza marrone, apparentemente assimilabile all’hashish.

Dall’analisi delle immagini di videosorveglianza è emerso che il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce grazie alla complicità di un’altra persona che l’ha raggiunto a bordo di un monopattino elettrico. I due si sono scambiati i ruoli: il fuggitivo è salito sul monopattino mentre il complice si è allontanato a piedi, vestito con gli stessi abiti, depistando così gli agenti impegnati nella ricerca.

La Polizia locale sta lavorando all’identificazione dei responsabili. Le indagini sono in fase avanzata e fonti interne indicano che gli autori potrebbero essere a breve deferiti all’autorità giudiziaria. "È un episodio – dichiara il sindaco Daniela Ghergo – che dimostra quanto sia fondamentale la presenza costante e attenta delle forze dell’ordine sul territorio. Fatti del genere non possono e non devono passare inosservati. È importante che i cittadini si sentano parte attiva della comunità, segnalando anche in forma riservata situazioni sospette o comportamenti anomali. La sicurezza urbana è una responsabilità condivisa".

La Polizia locale rinnova l’appello alla cittadinanza affinché collabori fornendo qualsiasi informazione utile alle indagini, a tutela del bene comune e della sicurezza pubblica. In parallelo proseguirà ad effettuare controlli mirati, intensificando la propria presenza sul territorio per verificare la regolarità dei veicoli in circolazione. L’obiettivo è quello di contrastare l’evasione fiscale e migliorare la sicurezza sulle strade, garantendo che tutti i veicoli siano conformi alle normative vigenti.