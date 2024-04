Stavolta il Basket Girls non può proprio sbagliare. Dopo la sosta si riprende in serie A2 femminile girone B e la squadra dorica è chiamata a interrompere una lunga serie di sconfitte che l’hanno fatta precipitare in classifica in terz’ultima posizione con 12 punti.

Arriva infatti oggi, alle ore 18.30 al PalaScherma, il Vigarano, che sta anche peggio delle anconetane: appena 6 i punti in classifica per l’avversario di turno che però all’andata ha vinto nettamente 87-65 davanti al pubblico amico.

Nei giorni scorsi una bella notizia ha dato un po’ di entusiasmo in casa Basket Girls: la classe 2006 Alice Malintoppi, costantemente utilizzata in campionato, è stata infatti convocata nella nazionale italiana under 18 per un raduno in programma dall’8 al 10 aprile a Cervia. Una notizia positiva dal settore giovanile che aveva visto la squadra under 19 venire eliminata nella corsa verso il titolo tricolore di categoria dalla Magnolia Campobasso, che proprio qualche giorno fa ha poi conquistato lo scudetto.

Tornando alla prima squadra, Ancona deve vincere per provare a scavalcare il Rovigo, che la precede di due punti, in ottica di playout, oltre che per staccare definitivamente il Vigarano.

Dopo l’incontro odierno mancheranno due partite alla fine della stagione regolare: Ancona ancora in casa, col Roseto, il 13 aprile, poi chiusura con l’unico derby del girone, a Matelica, il 20. Al PalaScherma arbitrano l’incontro di questo pomeriggio Valletta di Montesilvano e Paglialunga di Fabriano.

Andrea Pongetti