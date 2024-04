Sgambata sul Conero. Apre la ciclopedonale. Dieci chilometri immersi nella natura

Un QR Code aiuterà ciclisti, passeggiatori e in generali tutti a seguire il percorso della Biciclovia del Conero, lungo 10km: da Vallemiano, punto di partenza del sentiero ‘Direzione Parco’, inaugurato diversi anni fa, al parcheggio a monte di Portonovo passando attraverso il nuovo tracciato della ciclopedonale il cui inizio è fissato a Pietralacroce. La durata in bici è di un’ora, a piedi tra le 2 e le 3 ore. Entrata praticamente in funzione ormai da mesi e poi col tempo sistemata nei vari dettagli, oggi è il grande giorno dell’inaugurazione dell’opera voluta, ideata e realizzata per intero dalla vecchia amministrazione. Dal centrosinistra al centrodestra a cui toccherà l’onere del taglio del nastro, della sua valorizzazione attraverso le potenzialità turistiche e della conservazione nel tempo. Ricco il programma odierno, protetto pare da una giornata assolata. Si parte alle 9 dalla stazione ferroviaria di Ancona per chi parteciperà alla pedalata organizzata dalla FIAB Ancona Conero. L’iniziativa è libera e aperta a tutti, non è prevista alcuna iscrizione né copertura assicurativa. Si consiglia vivamente di indossare il caschetto e di dotarsi di borraccia con acqua. Alle 9,30 i ciclisti FIAB raggiungeranno il resto dei partecipanti al punto di partenza della ciclopedonale a Vallemiano (via della Ferrovia, poco oltre la salita che conduce a Pietralacroce) per il taglio del nastro. Inizio della pedalata/passeggiata con possibilità di rifornimento di acqua all’altezza del Trave, grazie alla collaborazione del Consorzio della Baia di Portonovo. Alle 10,30 arrivo e raduno dei partecipanti alla pedalata sul prato ai bordi del tracciato, a poche centinaia di metri dal parcheggio a monte di Portonovo. Nel parcheggio ci saranno gli stand delle associazioni di bikers e ambientaliste e l’area food, con anche il cargobike di Zucchero a velo con cibo e bevande. Insieme agli amministratori comunali saranno presenti i sostenitori della giornata: Parco del Conero, Fiab Ancona Conero, Noi Marche Bike Life, Let’s Marche. A seguire, a cura di FIAB, si svolgerà una gimkana per bambini. Le adesioni raccolte direttamente sul posto. Fino alle 16 saranno attivi i bus navetta da e per la baia di Portonovo. La mattinata di festa si concluderà con la conferenza stampa dell’assessore al turismo Daniele Berardinelli e del presidente del Parco del Conero Luigi Conte. L’amministrazione ha deciso di dedicare la pista a Gianni Mentrasti, uno dei pionieri del cicloturismo anconetano, scomparso improvvisamente qualche anno fa.

Pierfrancesco Curzi