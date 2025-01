Show di Falconara. Contro la Kickoff finisce in goleada

9

KICKOFF

2

OKASA : Sestari, Pesaresi, Elpidio, Isa Pereira, Cortes, Balardin, Praticò, Gregori, Pirro, Ferrara, Bordacchini. All. Domenichetti.

KIKCOFF: Ghilardi, Pellegry, Brugnoni, De Souza, Borges, V. Teani, E. Teani, Cascio, Jetulio, Bovo, Donadoni, Carturan. All. Russo.

Arbitri: Voltarel (Treviso), Rutolo (Chieti); crono: Filannino (Jesi).

Reti: 1’16’’ Cortes, 3’37’’ Elpidio, 17’51’’ Isa Pereira; 23’01’’ Pellegry, 24’04’ Elpidio, 26’21’’ Getulio, 35’19’’ Ferrara, 36’29’’ Isa Pereira, 38’28’’ Elpidio, 39’30’’ Sestari, 39’47’’ Sestari.

L’Okasa Falconara detta legge, ancora una volta, al PalaBadiali. Finisce con il largo punteggio di 9-2 la sfida al vertice contro la forte Kick Off, in una partita approcciata bene dalle Citizens e finita in gloria. Apre le danze dopo neanche un minuto Cortes e sigla il raddoppio la solita Elpidio. Prima della pausa lunga, Isa Pereira incanala la sfida sul 3-0. Alla ripresa, però, le lombarde si rifanno sotto con Pellegry, ma Elpidio – che segnerà una tripletta – riallunga. Getulio sigla il gol del momentaneo 4-2. Poi è un monologo delle falchette fino allo scadere con le reti di capitan Ferrara, Isa Pereira (doppietta), l’ultima delle tre di Elpidio, si diceva, e nel finale, con la Kick Off sbilanciata in avanti, c’è perfino spazio per la doppietta di Sestari. Che di mestiere fa il portiere ed è tra i top al mondo, ma ha anche una straordinaria confidenza con il gol. Una vittoria preziosissima per l’Okasa Falconara, che in qualche modo riscatta la beffa del passo falso dell’andata.

Giacomo Giampieri