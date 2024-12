Si è acceso il Natale: folla nel centro

Ieri sulla spiaggia di velluto si è acceso il Natale. Nell’attesa venerdì sono stati eseguiti alcuni "test" lungo i Portici Ercolani, in via Carducci e nelle traverse. Il cuore pulsante delle festività sarà in Piazza del Duca e nei Giardini della Rocca, con i tradizionali mercatini di Natale dove passeggiando tra le bancarelle, si potranno acquistare prodotti artigianali, decorazioni natalizie e assaporare dolci tipici delle festività.

Un Natale dedicato anche ai più piccoli che potranno cimentarsi nelle tante attività proposte dall’Igloo posizionato al Foro Annonario, ma anche con iniziative organizzate per loro. Elfi e renne, ma anche babbo Natale pronto a fare il giro di tutte le frazioni, ma anche a risalire il fiume Misa con il sup e a girare in motocicletta per le vie della città.

Ma l’attesa è per domani che, come il 23 dicembre, sarà possibile fare il giro della città nell’autobus di Babbo Natale.

La festa di Capodanno sarà in piazza Garibaldi, con musica dal vivo a partire dalle ore 23 tra giovani emergenti, una crew e la performance internazionale di Paolo Foti per animare la piazza nel passaggio tra 2024 e 2025. Non mancherà il countdown per il brindisi che darà il via al nuovo anno.

Il programma natalizio include anche spettacoli laser, in programma il 4 gennaio e concerti nei musei. Al via anche il Marzocca Christmas Festival e tante altre sorprese.