Si pensa a L’Aquila sognando... Spagna

È stata una settimana ricca di colpi di scena per la Vigor, ma ciò che più conta è arrivare pronti alla sfida di domani contro L’Aquila.

Il rinvio, causa maltempo, della gara di Coppa contro il Castelfidardo, la convocazione di Kone in Rappresentativa ed il mercato. Tanta carne al fuoco, ma i rossoblu sono concentrati sulle vicende di campo.

"Non ci sono stati contrattempi, purtroppo Mori non è ancora pronto a rientrare - dice il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Ad oggi però gli infortuni più seri rimangono quelli di Alonzi e Tomba: entrambi stanno dando il massimo, lavorando quotidianamente con profitto".

Moroni predica calma, pretende massima concentrazione e sottolinea il fatto che la Vigor dovrà fare di tutto per risollevarsi dalla sconfitta del "Riviera".

"In tutta onestà non credo che a San Benedetto la Vigor abbia disputato una gara memorabile - rimarca Roberto Moroni - eppure, al di fuori dello stadio, si respira un’aria diversa, sembra quasi che la squadra venga da una vittoria, ma non è così. Anzi, dobbiamo prepararci al meglio ad una sfida che si prospetta difficilissima. L’Aquila non sarà a ridosso delle prime, ma non ha nulla da invidiare a squadre come Samb e Chieti, quindi vietato distrarsi. Per fortuna i ragazzi hanno lavorato bene e nessun contrattempo ha influenzato negativamente gli allenamenti".

Moroni si riferisce alla chiusura degli impianti in seguito all’allerta meteo, per fortuna però il gruppo è riuscito a lavorare in palestra. La gara di campionato è alle porte, seguirà l’impegnativa sfida di Coppa, eppure è il mercato a tenere banco sui canali social dedicati alla Vigor.

C’è un nome più degli altri che fluttua nella mente dei tifosi senigalliesi: si tratta di Stefano Spagna, estroso ed esperto attaccante attualmente in forza alla Civitanovese.

Secondo alcune voci, l’ex Porto d’Ascoli sarebbe entrato nei radar di alcune squadre del girone e tra queste è emerso il nome della Vigor.

Impossibile ignorare il clamore e la curiosità intorno al mercato vigorino. Queste chiacchiere che non si sono mai sopite in realtà, ma l’avvicinarsi dell’apertura della finestra dedicata al mercato, in programma a dicembre, ha risvegliato l’interesse dell’ambiente.

Ad oggi tutto tace, ma il club ed il direttore sportivo Moroni non sono rimasti con le mani in mano in queste settimane: Cardella, approdato al Desenzano, e l’ex Sora, ora al Città di Varese, Gubellini sono profili balzati all’attenzione degli appassionati, eppure non si è materializzato nulla. Ora il nome più gettonato è Spagna, ma nessuna conferma arriva dal club: "È normale che ci siano delle voci nelle settimane che precedono il mercato, ma posso assicurare che sono solo voci - conclude Moroni -. Non abbiamo mai contattato Spagna, ci sono tante squadre alla ricerca di giocatori, noi stiamo monitorando il mercato degli attaccanti, ma non c’è nulla di concreto".

Indubbiamente Pesaresi ha bisogno di rifiatare così come Clementi ha bisogno di nuove soluzioni tattiche, il ds ne è consapevole, al momento però non si sbilancia.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire se e come il club si muoverà, nell’attesa la squadra è totalmente concentrata sui prossimi impegni.

Nicolò Scocchera