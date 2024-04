Sorpresa al Cardeto. Il verde viene sistemato

Sabato la segnalazione della mancata cura del verde in un’area del Parco del Cardeto, ieri mattina subito la corsa ai ripari per mettere mano alla situazione di degrado. Stiamo parlando della sezione del meraviglioso parco pubblico che si trova a ridosso di via Birarelli, all’inizio del percorso che collega il centro storico fino al rione Adriatico. Durante un sopralluogo della scorsa settimana, il Carlino aveva evidenziato un quadro poco conciliante per quanto riguarda la cura del verde e gli sfalci mirati. Non va dimenticato che una parte naturalistica del Cardeto è curata dal circolo di Legambiente il Pungitopo che si occupa della crescita naturale di alcune specie di piante e che dunque, seppur rigogliose, rappresentano un sostegno vitale all’eco-sistema.

Un’altra parte, al contrario, erano solo erbacce, simbolo di poca cura, che andavano estirpate per riportare decoro in uno dei punti più suggestivi della città. E così ieri mattina un addetto in sella a una macchina falciatrice ha tolto via tutte le erbacce proprio nel punto da noi segnalato e con un decespugliatore si è occupato dei dettagli, curando con la massima attenzione tutti i particolari. Erba tagliata anche in altri punti del parco del Cardeto, specie nei pressi dell’incrocio di sentieri nella zona superiore a Villarey. Adesso manca un vigoroso intervento di recupero anche dei manufatti, a partire dalle staccionate di legno divelte, i muretti crollati, il chiosco utilizzato come bar all’ombra del faro vecchio, ridotto davvero in un pessimo stato.