Sosta, si recuperano posti in piazza Dante

I tanti cantieri in centro storico a Osimo sottraggono da mesi parcheggi utili ai residenti che tornano a lamentare la criticità all’amministrazione comunale. "La difficoltà è oggettiva perché il cantiere di palazzo Campana sottrae diversi parcheggi. I lavori dovrebbero terminare per giugno e quindi per venire incontro alle esigenze dei residenti con il sindaco stiamo valutando di togliere l’alta rotazione per le ore mattiniere su piazza Dante – dice l’assessore alla Viabilità Michela Staffolani -. Promuoviamo comunque sempre l’utilizzo del maxiparcheggio perché è più economico, evita il rischio di prendere multe ed è comodo. La manutenzione dell’impianto di risalita, fondamentale, era stata prorogata di un anno dal precedente governo. E’ stata inserita nella variazione di bilancio (tre milioni di euro) da approvare nel prossimo consiglio. Eviterà tante problematiche ai cittadini e agevolerà il parcheggio in centro per i residenti perché tutti saranno incentivati a sostare al maxiparcheggio". La prossima settimana dovrebbe essere riaperto il traffico ai Tre Archi e il cantiere dovrebbe terminare per fine mese. La Osimo servizi intanto ha ripristinato parte del selciato presente in piazza del Teatro e installato dissuasori anti piccioni lungo via 5 Torri.