"Spiaggia pulita e acqua già calda"

Lorenzo Bontempi è un assiduo frequentatore della spiaggia di Palombina: "Ormai sono una decina d’anni che prendiamo l’ombrellone e il lettino a Palombina, prima andavamo a Portonovo, poi è diventato improponibile per l’auto. Così dopo tanti anni, visto che la frequentavamo già da bambini, siamo tornati qui. Quest’anno sono i primi giorni che veniamo al mare, oggi è la prima camminata, ancora non abbiamo neanche il costume da bagno, ieri siamo venuti a camminare ma c’era il vento e siamo rimasti coperti. Adesso c’è il sole e fa più caldo, la bella stagione è in arrivo e qui sembra tutto pronto e perfetto. Quest’anno la spiaggia è pulita, l’acqua è la solita, un po’ verde dovuta alle alghe, ma per il resto è tutto in ordine, non abbiamo riscontrato nessuna criticità. L’acqua è già calda, anche troppo per il periodo".