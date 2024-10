Strade a rischio e pericolo amianto. Si interviene all’ex Cascamificio

Avvallamenti sull’asfalto, anche quelli appena rimessi a nuovo. La protesta arriva da via Montelatiere (la corta per San Marcello) proprio in prossimità della curva: "L’asfalto appena rimesso presenta degli avvallamenti. Qualcuno controlla i lavori che vengono effettati?" denunciano i residenti. Ma le proteste arrivano anche dalla zona industriale tra via Abruzzetti e via Rossi dove l’area è stata persino transennata dal Comune in quanto pericolosa. Intanto stanno partendo i lavori per rimuovere l’amianto da tutte le coperture dell’ex Cascamificio chiuso ormai da 22 anni. Un intervento di rigenerazione da 5,7 milioni di euro, dei quali 3,8 milioni di fondi Pnrr. "Si prevede – ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni - la realizzazione di 16 alloggi a piano terra e primo piano dell’ala dell’ex Cascamificio. Sempre al piano terra si ricaveranno spazi e locali per le associazioni, la sistemazione della corte creerà uno spazio per lo spettacolo all’aperto. Sull’intero complesso si procederà alla bonifica dell’amianto e alla copertura con pannelli che consentirà alla Fondazione Pergolesi Spontini di utilizzare gli ambienti come deposito".