Venti alberi pronti a essere abbattuti. Critiche al taglio per il cantiere

E’ scontro in città sul verde pubblico. Ieri il Comune ha annunciato che venti alberature secche al 100% saranno abbattute nei prossimi giorni in via Coppetella per mettere in sicurezza la strada. È quanto disposto dall’ordinanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, alla luce dei controlli effettuati, delle segnalazioni dei residenti e della nota dei vigili del fuoco. "Si tratta – dicono dal Comune – di piante di Olmo e Pioppo Nero, non più vitali, la cui staticità è minata e di una vicina branca di quercia anch’essa pericolante, tutti esemplari che pertanto comportano oggettivi rischi per la pubblica e privata incolumità.

Nell’ordinanza è stabilito un tempo di 5 giorni entro cui l’ufficio tecnico dovrà procedere all’abbattimento, disponendo anche che vengano apportate modifiche alla viabilità per la regolare esecuzione dei lavori".

Polemica, invece, per i pioppi abbattutti per la realizzazione della nuova scuola Lorenzini. Un taglio che ha portato numerose critiche e per il quale l’assessore Tesei ha spiegato che si trattava di sicurezza per il cantiere.