Strutture ricettive e bike friendly

Il Comune incontra i responsabili delle strutture ricettive del territorio con la proposta di mettere in campo una serie di attività bike friendly. Oggi alle 17 presso la Sala Consiliare del Comune si svolgerà un incontro di presentazione del progetto “NoiMarcheBikeLife”, dedicato agli operatori turistici del Comune. L’incontro servirà per fare formazione, anche pratica, alle attività ricettive, in modo da migliorare la conoscenza del cicloturista e delle sue esigenze. Durante l’incontro, l’esperto biker Mauro Fumagalli illustrerà il progetto e il disciplinare di adesione gratuita al quale aderire per essere definiti e promossi come “bike hotel” o “bike friendly”.