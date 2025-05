Studenti a lezione di protezione civile

E’ tutto pronto per domani quando ai giardini pubblici di viale Moccia a Fabriano ci sarà la dodicesima edizione della giornata "Prevenzione e sicurezza", un’iniziativa, promossa dal Gruppo volontari di Protezione civile regionale e provinciale, che costituisce il momento conclusivo del progetto didattico "Scuole sicure", attivato all’istituto comprensivo "Marco Polo" di Fabriano e dedicato alla formazione di oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado già svolto nelle settimane scorse.

L’iniziativa prevede l’allestimento di due percorsi formativi distinti per fascia scolastica, con attività didattiche e dimostrative già dalla prima mattina, l’esposizione di mezzi speciali, esercitazioni simulate e incontri diretti con il personale operante nelle situazioni di emergenza. Il programma si concluderà con un’esercitazione interforze di emergenza simulata. Durerà tutto il giorno l’evento e i cittadini sono invitati a partecipare anche per dare il proprio contributo. Si tratta di un’iniziativa che parla di generosità, di gratuità e di volontariato, dove formatori e volontari mettono a disposizione dei ragazzi le proprie conoscenze per un percorso concreto su prevenzione e sicurezza.