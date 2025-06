Sosta selvaggia e proteste. E’ caos sul Lungomare

Ultimo week-end di parcheggi gratuiti: sul lungomare di Senigallia scatta la sosta selvaggia. Numerose le chiamate alle forze dell’ordine per lamentare la presenza di auto in prossimità di incroci, che non consentivano la visibilità alle vetture in transito: un problema che si è verificato dalla frazione di Cesano, passando per il quartiere di Vivere Verde, fino all’ex piano Regolatore e alle Saline. Ma c’è anche chi si è ritrovato a non poter uscire dal parcheggio, perché le vetture in sosta avevano reso impossibile ogni manovra. Non sono mancate nemmeno le auto davanti ai cancelli nonostante il passo carrabile o le vetture in sosta, praticamente nell’erba, in prossimità del parcheggio scambiatore di Villa Torlonia, preso d’assalto già nelle prime ore del mattino. Per non parlare dei parcheggi sul lungomare e delle auto in doppia fila dove la strada consentiva comunque il transito, anche se rallentato. Motorini in ogni dove nel piazzale antistante la darsena turistica, dove i posti auto sono stati occupati dal campetto dove fino a sabato si è svolto il trofeo ‘Città di Senigallia’. Una situazione che ha già portato allo stremo i residenti dei quartieri in prossimità del lungomare.