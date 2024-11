The Begin inizia a ingranare: "Una domenica fantastica"

Una grande vittoria, coincisa con i primi tre punti della stagione e con un’iniezione di fiducia per la squadra di coach Dore Della Lunga. La The Begin domenica sera ha piegato per 3-1 il Cus Cagliari, lottando set su set, come dimostrano i parziali (26-24, 20-25, 26-24, 25-23) della lunga partita disputata punto a punto al PalaPrometeo. Dopo l’esordio stagionale coinciso con un 3-2 sul San Giustino e dopo due trasferte e altrettanti ko, la formazione dorica è rientrata sul taraflex di casa e ha mostrato i muscoli, andando a conquistare tre punti pesantissimi in chiave salvezza. "Sono molto contento del risultato di domenica, vincere è sempre una bellissima sensazione e un grande obiettivo – ha commentato l’opposto americano David Kisiel, 22 punti personali per lui di cui 17 attacchi vincenti, 3 in battuta e 2 a muro –. Abbiamo giocato molto bene e soprattutto siamo stati una squadra. Questo gruppo ha talento e potenziale. Contro il Cus Cagliari è stata una delle prime volte in cui abbiamo mostrato di cosa siamo capaci. Sono convinto che continueremo a migliorare e andare avanti uniti e non vedo l’ora di raccogliere il frutto del nostro lavoro. È stato bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi che ci danno tanta carica, sono davvero tanti e ci incitano dall’inizio alla fine, mi piace molto il pubblico che c’è qui ad Ancona". I tre punti conquistati dalla The Begin portano la squadra del presidente Guidi al sesto posto in classifica a quota 5 insieme a Savigliano e San Giustino. Per la quinta di andata domenica prossima gli anconetani saranno impegnati in trasferta alle 18 a Belluno, non solo una delle trasferte più lontane, ma anche quella contro la formazione più accreditata del girone bianco.

g.p.