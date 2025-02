The Begin, spettro playout: "Servono due vittorie"

La sconfitta rimediata domenica scorsa dalla The Begin contro il Belluno e la contemporanea vittoria del Savigliano sul fanalino di coda Brugherio hanno delineato una classifica che inizia a essere davvero critica per i dorici di coach Dore Della Lunga. La Monge Gerbaudo Savigliano, infatti, con il successo ha staccato di 6 punti la The Begin ed è a -2 dalle formazioni sarde Cagliari e Sarroch, entrambe a 20 punti, che occupano la sesta e settima posizione.

I prossimi due turni di regular season saranno decisivi per Ferrini e compagni: contro Brugherio e Savigliano servono punti, possibilmente tutti quelli in palio, cioè 6, per provare ad evitare la roulette dei playout. Ne è consapevole il centrale Matteo Sacco: "Dobbiamo guardare con positività e aggressività alla partita contro Brugherio poiché le chances per l’obiettivo stagionale iniziano a scarseggiare. Contro Belluno le cose non sono andate per il verso giusto. Loro hanno iniziato subito aggressivi, mentre noi ci abbiamo impiegato più tempo a entrare in partita. Dopo un ottimo terzo set giocato bene e vinto, non siamo riusciti a sfruttare il momento di difficoltà avversario e abbiamo permesso al Belluno di rientrare in partita mentre noi siamo calati".

Una sconfitta preventivabile, per certi versi, ma che non ci voleva e che ha finito per complicare terribilmente la vita alla The Begin, in ottica salvezza. Mancano ancora quattro partite alla fine della stagione regolare, quattro sfide che per Ferrini e compagni rappresentano altrettante finali, tutto è ancora possibile. Per i dorici è il momento della verità, a cominciare dalla sfida in programma domenica prossima al PalaPrometeo alle 16 contro i piemontesi della Monge Gerbaudo Savigliano.