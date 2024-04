Thomas Cillo punta alla riconferma. Sulla sua strada c’è Mirco Anselmi

Ha scelto l’assemblea con i cittadini il sindaco Thomas Cillo (foto a destra in alto) per annunciare la sua ricandidatura l’8 e 9 giugno prossimi. A sfidarlo ci sarà l’ex assessore al bilancio della giunta guidata da Sabrina Sartini, Mirco Anselmi (foto a destra in basso), nella vita commercialista.

Ad affrontarsi saranno due liste civiche. "Sono stati 5 anni intensi e complessi – ha detto Cillo, nella vita poliziotto - abbiamo dovuto affrontare emergenze straordinarie, inattese e impensabili come la pandemia, seguita dall’aumento delle materie prime e delle utenze, schizzate alle stelle come mai era avvenuto. A tutto questo, si è aggiunto anche il problema al civico cimitero, che ci ha visti obbligati alla chiusura di due settori, necessaria perché ammalorati e compromessi e che, purtroppo, dovranno essere demoliti. Problematiche che vanno ben oltre quello che avevamo previsto nel programma elettorale, che abbiamo comunque realizzato per il 95%. Se l’ascolto è sicuramente il nostro punto di forza, non possiamo però dimenticare tutti gli interventi realizzati nel territorio, utili a migliorare la qualità della vita di chi lo abita e lo vive. Tutto quello che abbiamo potuto realizzare, è stato possibile grazie ai contributi che la nostra amministrazione, con il supporto degli uffici, è riuscita ad ottenere: oltre 5 milioni di euro".

Mirco Anselmi, consigliere uscente di opposizione ha annunciato la propria civica "priva di simboli di partito": "Dopo 5 anni da assessore e 5 da consigliere di opposizione ho voluto metterci la faccia e impegnarmi per cambiare e migliorare le cose nel nostro Comune" spiega al Carlino. "La nostra lista – aggiunge – è formata da persone nuove alla politica e non si pone in contrapposizione politica rispetto alla giunta uscente, quanto piuttosto critica sui singoli argomenti. Ad esempio non abbiamo condiviso obiettivi e percorsi sul cimitero e sulle antenne".

