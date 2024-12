Topi nella scuola d’infanzia: derattizzazione e un’aula chiusa

Sarebbe stata segnalata la presenza di alcuni topolini all’interno della scuola dell’infanzia "Il Girotondo" di Agugliano, motivo per cui, in via precauzionale, è stata chiusa la classe arancione in attesa di un ulteriore sopralluogo nello stesso pomeriggio della ditta Paradigma che ha aumentato il numero delle trappole atossiche (al vischio).

E’ la stessa Amministrazione comunale a precisare che venerdì scorso, proprio a seguito di una segnalazione partita dall’istituto comprensivo "Matteo Ricci", è stato provveduto alla posa delle trappole atossiche nel primo ambiente in cui sarebbero stati trovati i topini.

Sabato è stato effettuato il controllo delle trappole e degli ambienti della scuola, senza rilevazione di ulteriori presenze, ma lunedì è stato avvistato un esemplare in un altro ambiente. Immediato il controllo della ditta preposta alla derattizzazione e l’inserimento di nuove trappole atossiche. L’intervento è stato risolutivo verso le 17.30 con la cattura del topino, individuazione e chiusura di una possibile via d’entrata.

La mattina dopo è stato trovato un topino nella classe arancione, motivo per cui è scattato il sopralluogo di un operaio del Comune e dell’assessore Bramucci. Anche se l’animale, per le sue ridotte dimensioni, è uscito dalla porta-finestra dell’aula, sono stati effettuati accertamenti in tutti gli spazi, nel refettorio e nella cucina e non è stata rilevata la presenza di roditori ma, proprio a livello precauzionale, è scattata la chiusura di quella classe in attesa di altri provvedimenti da valutare.