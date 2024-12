Tra buona cucina e tanta musica: le proposte dei locali

Una notte di San Silvestro da passare in allegria, soddisfando il palato e anche l’udito, grazie a tanta buona musica. E’ la ‘formula’ gradita ai più, e tra i luoghi che permetteranno di goderne ce n’è uno piuttosto particolare. E’ La Vecchia Pesca di Ancona, che ha come suggestiva sede una palafitta a Torrette. Ad allietare gli ospiti, durante e soprattutto dopo la cena, sarà la New Year’s Orchestra, formazione composta da Leo Losacco, basso e voce, Jenn Tiger, chitarra e voce, Marco Bellardinelli, chitarra e voce, Alessio Raffaeli al pianoforte e Alberto Severini alla batteria. Si tratta di un vero e proprio supergruppo ‘allestito’ per festeggiare la notte più lunga dell’anno. Il repertorio è davvero eclettico, considerato che si va dal funky al blues, dal soul al rock’n roll, senza dimenticare emozionanti ballate. Al termine del live è previsto un dj set che permetterà ai partecipanti di tirar tardi fino alla mattina. Per info e prenotazioni: 071888240, 3487924408 (WhatsApp) e lavecchiapesca@gmail.com.

Da nord a sud: a Montacuto per il settimo anno consecutivo La Rosa Del Conero promette divertimento e buona cucina a partire dalle ore 21. Dopo il brindisi di mezzanotte ci si potrà scatenare con canti e balli di gruppo, per poi partire con la musica dance dagli anni Settanta fino ai ‘tormentoni’ di oggi. Info e prenotazioni: 071872175.

Il Santa Monica invece dà appuntamento domani (ore 20) con l’ormai classico karaoke ‘condotto’ da Piero Pirani, ma anche con il ‘Music Cocktail Bar’.