"Traffico e sosta i problemi veri"

"Questa rispetto a tante altre zone d’Ancona è tranquilla – spiega Ramona Sandoval di Mangio Ergo Sum – i frequentatori non si lamentano, sì, certo, c’è il problema parcheggi, ma personalmente non ci penso troppo perché la patente non ce l’ho e mi sposto in autobus. E ad Ancona è facilissimo spostarsi con i mezzi pubblici, prendi un bus e arrivi dall’altra parte della città. In auto è diverso, c’è parecchio traffico. E il problema di dove lasciare l’auto effettivamente è sentito, prima di fermarti devi fare un sacco di giri. Questo è un problema per la clientela ma anche per chi lavora qui, che magari arriva da lontano e poi deve stare mezz’ora a girare per trovare un posto".