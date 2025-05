Tre studenti Its premiati dalla Camera di commercio

Tre studenti dell’Its smart academy di Fermo sono stati premiati dalla Camera di Commercio delle Marche con progetti sull’alternanza scuola-lavoro. Gli allievi e le aziende coinvolte sono Michele Marziali con la Savelli Ascensori di Fermo, Mattia Menchi con la Mcm service srl di Monte Urano (Fermo), e Daniele Scartozzi con Mecaer Aviation Group di Monteprandone (Ascoli Piceno). Gli studenti frequentano il secondo anno del corso di meccatronica dell’Its di Fermo ed hanno ricevuto, presso la Loggia dei Mercanti ad Ancona, il primo premio regionale del concorso "Storie di Alternanza e Competenze", indetto dalla Camera di Commercio delle Marche. Hanno partecipato alla premiazione l’assessore regionale Chiara Biondi, l’assessore comunale di Ancona, Antonella Andreoli, e Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. Il premio "Storie di Alternanza e Competenze", giunto alla sua ottava edizione, è un’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane per valorizzare le esperienze di qualità realizzate dagli studenti attraverso Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), tirocinio curriculare o apprendistato, ed anche i project work sviluppati e realizzati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze proposti del Sistema camerale.