Trovato con un’arma. Emesso foglio di via

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, sulla base dell’istruttoria avviata dal personale della Divisione Anticrimine, ha emesso un foglio di via nei confronti di un uomo di 37 anni, di origine pugliese, non avendo alcun legittimo motivo né lavorativo, né familiare per trattenersi nel territorio anconetano. La decisione del Questore è stata assunta con immediatezza al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale. L’uomo il 16 aprile scorso, era stato denunciato per la violazione delle norme sulla disciplina per il controllo delle armi.