Truffe agli anziani: una lezione per evitarle

Una parrocchia gremita e una platea attenta ad ascoltare il maresciallo Andrea Ventresca, attuale comandante della Tenenza dei carabinieri di Falconara, che sabato pomeriggio ha messo in guardia gli anziani dalle odiose e frequenti truffe ai loro danni che stanno diventando un fenomeno allarmante in tutto il territorio.

L’iniziativa di prevenzione, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, si è resa necessaria per avvertire quante più persone possibili – specialmente quelle sole, più avanti con l’età e quindi più esposte e fragili – sulle modalità attuate dagli spietati criminali. Molto in voga, nell’Anconetano, la truffa del falso agente di polizia, carabiniere o avvocato che arriva a casa dell’anziano, dopo svariate telefonate per convincerlo a cedere gioielli e soldi al fine di consentire la scarcerazione di un suo parente che ha provocato un incidente e che, dunque, si trova in difficoltà. Anche recentemente un colpo è stato messo a segno ai danni di una nonnina falconarese. Il malvivente, spacciandosi per un finto carabiniere e con l’ausilio di un complice, era riuscito a portarle via oltre 10mila euro tra ori e preziosi e mille euro in contanti.