Ultimo Miglio, c’è l’ok per iniziare i lavori

Ultimo Miglio, c’è l’ok definitivo da parte dell’Anas alla posa della prima pietra e soprattutto all’inizio dei lavori. La ditta incaricata potrebbe attivarsi in tal senso già a giugno con tutti i documenti in regola pronti entro la fine di maggio. Nei giorni scorsi è arrivata a Palazzo Raffaello la lettera in cui si dà il parere favorevole alle procedure di apertura del cantiere che dovrà mettere mano a un’opera infrastrutturale attesa da decenni. Stiamo parlando dell’uscita dal porto e al collegamento con la grande viabilità. L’iter che finalmente ha indirizzato il cammino è iniziato poco prima della pandemia con l’accordo tra il ministero, la Regione e il Comune di Ancona, ma poi l’impulso è arrivato negli anni scorsi proprio dalla Regione. Tutta la parte procedurale, davvero infinita, è arrivata a una conclusione, i passaggi sono stati rispettati e quindi l’Anas ha vidimato il via libera alla prossima fase. Difficile indicare i tempi di realizzazione dell’opera anche in considerazione di quanto accaduto con il raddoppio della variante alla statale 16, i cui lavori hanno seriamente rischiato di fermarsi definitivamente a inizio anno; soltanto ora, dopo lunghe interlocuzioni tra Anas e impresa, con i vari coordinamenti istituzionali, lo strappo davvero rischioso sembra, almeno per ora, ricucito, con la possibilità di tornare a pieno regime entro l’anno.