Umani Ronchi, pinacoteca e un ’assaggio’ di Guercino

Umani Ronchi e pinacoteca civica di Ancona: mercoledì prossimo, alle 18.30, arriva il secondo appuntamento della rassegna "Il Gusto per l’arte, il piacere dei sensi". A palazzo Bosdari, l’arte incontra i sensi: profumi, essenze e aromi per scoprire il dipinto di Santa Palazia, capolavoro del Guercino custodito proprio a palazzo Bosdari. Sarà lui il vero protagonista della serata. Incenso e aromi consentiranno di scoprire i dettagli inediti del dipinto. Così, dopo il successo del primo incontro dedicato al giuramento degli Anconetani del Podesti e al senso dell’udito, proseguono gli appuntamenti della rassegna. Datato 1658 e realizzato da Giovan Francesco Barbieri, detto appunto il Guercino, è una delle opere più suggestive di questi tempi. Un viaggio sensoriale nel quale i visitatori saranno trasportati in atmosfere del passato grazie alla rievocazione di profumi ed essenze che si celano nel dipinto. A parlare di sottigliezze cromatiche e luministiche, analisi e rivalutazione della critica contemporanea, sarà (ancora una volta) Stefano Zuffi, storico dell’arte e curatore della Pinacoteca.

Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna si terrà invece giovedì 6 luglio, alle 18.30, e sarà incentrato sul capolavoro di Carlo Crivelli "Madonna col Bambino". L’iniziativa rientra in un più ampio progetto avviato dell’azienda vinicola di proprietà della famiglia Bianchi Bernetti con la Pinacoteca: la mostra temporanea "Paesaggi d’artista e Vini d’autore".

Al termine degli incontri, infatti, il percorso sensoriale prosegue con la visita all’esposizione, allestita nella sala dedicata all’immagine di Ancona e ai paesaggisti marchigiani, e con la degustazione di un vino Umani Ronchi. Nella mostra, l’identità del territorio viene raccontata attraverso l’arte e la produzione enologica, accostando alcuni dei più pregiati vini della storica cantina marchigiana alle opere di Barnaba Mariotti e di Carlo Filippo Boni, raffiguranti il porto dorico, Portonovo e Numana nell’800. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Necessaria la prenotazione a [email protected]

Nicolò Moricci