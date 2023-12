Una fiction sbarca in città. Le riprese partono a febbraio

Il Palazzetto Baviera farà da cornice alla fiction ‘Alex Zeno, poliziotto a modo suo’, per la regia di Beniamino Catena. Ieri mattina la troupe di Mediaset ha effettuato un sopralluogo proprio nelle Sale del Palazzetto Baviera, una delle location scelte per girare alcune scene del poliziesco che avrà come protagonista Marco Bocci. Una fiction ambientata negli anni ’70 che vede tra i luoghi scelti anche la Rotonda a Mare. Non mancherà nemmeno il lungomare dove, secondo alcune indiscrezioni, la produzione avrebbe già stretto alcuni accordi con un imprenditore balneare del lungomare Marconi. Il progetto finirà sulle reti Mediaset ed è prodotto da ´11Marzo Film srl´.

Le riprese dovrebbero iniziare a febbraio e dureranno fino a giugno. Dopo i sopralluoghi, ieri mattina circolava in città il nome del protagonista che, secondo alcuni sarebbe già stato sostituito. Se Marco Bocci arriverà sulla spiaggia di velluto, magari accompagnato dalla moglie, l’attrice Laura Chiatti con a seguito i figli Pablo ed Enea, bisognerà ancora attendere. Intanto, dopo i casting avviati un mese fa per trovare comparse, mercoledì e giovedì sono state effettuate le ultime selezioni, attraverso un provino, per individuare le persone che figureranno in quella che ha tutte le caratteristiche per diventare una serie televisiva di successo.

Un’altra grande vetrina per Senigallia dove le riprese interesseranno alcune zone del centro e il lungomare. Non è la prima volta che la spiaggia di velluto fa da cornice al cinema italiano, era già accaduto nel 1985, quando Tinto Brass aveva girato delle scene di Miranda, sul lungomare Dante Alighieri, di fronte all’hotel Regina. Poi, negli ultimi anni è stata la volta di ‘I Nostri figli’, il film di Andrea Porporati, andato in onda sulla Rai, ispirato a una storia vera e ambientato per la gran parte a Senigallia. E dal prossimo autunno la ribalta sulle reti Mediaset con una fiction che potrebbe anche rivelarsi la prima di una lunga serie. Non solo Senigallia, per altre scene sono state scelte delle location, sempre con sede nelle Marche, ma, secondo indiscrezioni protagonista e staff soggiorneranno sulla spiaggia di velluto.