Una parte del Borgo per ora resta esclusa dal piano degli asfalti

Resta temporaneamente esclusa dalla seconda fase del piano asfaltature a Fabriano una parte della zona del Borgo, per motivi tecnici legati all’imminente avvio dei lavori di E-distribuzione per la realizzazione della nuova cabina di Marischio. Gli scavi interesseranno gran parte della città e in particolare la zona del Borgo. L’Amministrazione comunale valuterà, al termine di tali lavori, come intervenire su alcuni tratti particolarmente ammalorati, ad esempio i viali Martiri della Libertà e viale IV Novembre. "L’Amministrazione ha scelto di intervenire sui punti più critici – dice l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta – anche procedendo per tratti non contigui, ma individuati secondo criteri di urgenza e necessità. Stiamo inoltre predisponendo un nuovo regolamento che imporrà obblighi più stringenti per chi realizza scavi sul suolo pubblico".