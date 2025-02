Una tradizione che continua: "Albero della pace al Viale. I vandali non mi fermano"

L’albero della pace, al viale della Vittoria ha un padre. La pianta che si trova all’incrocio con via Emilio Bianchi, poco dopo lo Stadio Bar e in linea d’area davanti al Dorico, ha una lunga storia alle spalle e a raccontarla al Carlino è Maria Luisa Fossaroli. Il nostro giornale aveva documentato il mistero dell’albero, dove qualcuno poneva sistematicamente delle statuette della Madonna, a settembre del 2022. Uno spettacolo della natura perché vede spesso persone fermarsi lì davanti per una preghiera o un momento di raccoglimento. Altri ci portano anche dei fiori. L’albero più antico del viale, un’acacia. Non si sapeva però come tutto questo fosse iniziato tanto che il Carlino aveva concluso l’articolo chiedendo proprio a chi aveva notizie di farsi avanti.

"L’artefice di quell’albero è stato mio padre – racconta Fossaroli – oltre 10 anni fa, un pensionato che frequentava il pino davanti allo Stadio Bar, luogo di sosta e ritrovo per molti anziani della zona e dove lui amava chiacchierare con i suoi amici e con le badanti che erano solite frequentare il quartiere per lavoro. Papà è venuto a mancare il 6 aprile del 2024 e io ora sto cercando di portare avanti questa sua volontà. In tanti sono contenti e mi ringraziano ma puntualmente dei vandali portano via le madonnine che compro e posiziono lì. Non riesco a capire se siano dei vandali o delle persone con culti diversi. Io cerco di conservare la memoria e la volontà di mio padre, che fastidio possono dare al punto di farle sparire?"

Il padre si chiamava Filippo Fossaroli ed era un carabiniere che lavorava alla Legione di via XXV Aprile. Originario di Cingoli si era trasferito a vivere ad Ancona, per lavoro, nel quartiere Adriatico. Fino ad un anno prima della morte si è preso cura dell’albero ponendo, nelle guglie naturali che si formavano nel tronco, le madonnine. "Mio padre ha iniziato a mettere quelle statuine perché da buon maceratese – racconta Fossaroli – si usa proteggere gli incroci mettendo le madonnine. La prima era una Madonna di Lourdes, bellissima. Da quel momento l’albero è diventato un punto di riferimento per la comunità delle badanti polacche. Mio padre metteva una staffa di ferro per non farle portare via. Poco a poco c’è stato chi ha portato dei fiori, chi ha messo dei vasetti, un rosario. È un albero che dà serenità. A gennaio ho messo due madonnine ma sono già sparite. Non vengono tolte da chi fa il servizio di pulizia delle strade, ho chiesto agli operatori ecologici e a loro non danno fastidio anzi, fa piacere vederle. Studierò un sistema per proteggerle dai vandali. Ho ordinato nuove madonnine e andrò a rimetterle per portare avanti quello che mio padre ha iniziato".

L’albero della pace finirà anche in uno studio che sta facendo Il Pungitopo, circolo naturalistico, impegnato in un censimento sugli alberi più antichi della città.