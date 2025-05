Vela Ancona retrocede in A2, Evomet cerca riscatto contro Rari Nantes Salerno

Con la sconfitta in casa al Passetto di sabato scorso la squadra di pallanuoto femminile della Cosma Tm Group Vela Ancona retrocede in serie A2. Con l’amaro in bocca, sconfitta in gara-due solo ai tiri di rigore (6-8) dopo il 5-5 con cui aveva concluso i quattro tempi regolamentari contro il Cosenza, e dopo una stagione giocata sempre senza il proprio pubblico, tranne nell’ultima circostanza al Passetto, la Vela saluta il massimo campionato femminile di pallanuoto e torna in serie A2.

Chi, invece, continua a credere nella possibilità di proseguire il proprio cammino, è la formazione maschile targata Evomet che milita in A2, sabato scorso sconfitta in gara-uno di semifinale a Salerno contro la Rari Nantes per 12-9. Gara-due, infatti, si giocherà domani alla piscina del Passetto, anche qui finalmente con un contorno di pubblico, intorno alla vasca ma anche affacciato sulla ringhiera di via Thaon de Revel da cui si può seguire la partita. Sarà il secondo appuntamento che vede di fronte la Vela Ancona, terza classificata del girone nord, e la Rari Nantes Salerno, seconda classificata al sud.

I dorici di coach Marco Risso ce la metteranno tutta per provare a ribaltare l’esito di gara-uno e per andare alla bella che potrebbe giocarsi nuovamente sabato a Salerno. "Nel momento topico abbiamo difeso male e sbagliato vari palloni – ha spiegato sabato Marco Risso a fine gara – e sono cose che poi paghi, ma potevamo riaprirla in un paio di circostanze". Per i dorici ora c’è l’obbligo di moltiplicare l’impegno in gara-due contro la corazzata salernitana che ha già mostrato tutta la sua forza sabato scorso: prima di allora, infatti, Pantaloni e compagni venivano da sei successi consecutivi.